Чадыр-Лунга на 5 дней останется без газа

Чадыр-Лунга на 5 дней останется без газа
Жители Чадыр-Лунгского района Гагаузии на пять дней останутся без природного газа, сообщается на сайте районной администрации. Причиной этому станут ремонтные работы. 

– Чадыр-Лунгский филиал ООО «Гагауз-газ» сообщает, что согласно техническому соглашению между ООО «Молдоватрансгаз» и ООО «Гагауз-газ» и в связи с проведением планово-профилактических работ на АГРС Чадыр-Лунга, в Чадыр-Лунгском районе будет прекращена подача природного газа, – говорится в сообщении компании, цитируемом порталом gagauzinfo.md. 
По данным источника, газа в домах жителей района не будет с 11 по 16 июня. В этот период жителям Чадыр-Лунги следует закрыть краны вблизи приборов газового учета с тем, чтобы не допустить утечки газа при включении подачи.

 

 

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