Церковь и президентура – лидеры доверия граждан

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Церковь и президентура являются лидерами доверия граждан. Об этом также свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

На первом месте располагается церковь. Ей доверяют 65,3% опрошенных. На втором – президент. Доверие к институту главы государства испытывают более 52% респондентов. Третье место в топе занимает примария, которой доверяют 44,5% граждан.

Следом располагаются: СМИ (почти 40%), армия (37,7%), Академия наук (35,5%), полиция (32,5%), правительство (31,4%), парламент (22,5%), политические партии (13,8%).

Опрос “2019 год по мнению населения Республики Молдова” проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ по собственной инициативе и за счет личных средств в период со 2 по 13 января 2020 года. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.