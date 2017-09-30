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Цепные ДТП в столице парализовали движение транспорта в субботу (ФОТО)

Цепные ДТП в столице парализовали движение транспорта в субботу (ФОТО)

Несколько аварий подряд произошли сегодня, 30 сентября, в Кишиневе. 

Из-за этого движение на улицах затруднено, в особенности на выезде из города в сторону Международного аэропорта Кишинева. Так, например, на бульваре Дачия всего за несколько часов произошли сразу 4 дорожно-транспортных происшествия.

Пользователи соцсетей сообщают и об инциденте на кругу на Буюканах у кинотеатра «Flacăra». По их словам, в ДТП задействованы сразу 5 автотранспортных средств, среди которых троллейбус.

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