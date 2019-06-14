Цепное ДТП в Тирасполе: пострадали три человека (ФОТО)

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Несоблюдение безопасной дистанции стало причиной ДТП с участием 4 автомобилей.

Как сообщает mvdpmr.opg, инцидент произошел вблизи перекрестка улицы К. Либкнехта и переулка Энгельса. Легковые авто, направлявшиеся в сторону Бородинской площади, остановились на запрещающий сигнал светофора. Маршрутное такси № 15 – микроавтобус Mercedes совершил столкновение с BMW, который от удара продвинулся вперед и столкнулся с Volkswagen Passat, а тот в свою очередь – с Volkswagen Golf.

Как пояснил водитель маршрутки, его ослепило солнце, он не увидел вереницу машин впереди и не успел вовремя затормозить. В результате ДТП за помощью к медикам обратились 3 человека. Женщина, которая ехала на пассажирском месте в BMW, госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.