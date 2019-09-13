Цепное ДТП в столице: столкнулись четыре машины и троллейбус, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Цепное ДТП в столице: столкнулись четыре машины и троллейбус, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Цепная авария произошла сегодня утром на улице Миорица в столичном микрорайоне Телецентр. На дороге столкнулись четыре автомобиля и троллейбус.

По данным полиции, водитель троллейбуса нарушил ПДД и врезался сзади в машину, которая в свою очередь столкнулась с впередистоящим автомобилем, и так по цепочке. В результате аварии одному человеку понадобилась медицинская помощь, передаёт publika.md.

В зоне образовались пробки. На место ДТП прибыли правоохранители, им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента. Водителю троллейбуса грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.

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