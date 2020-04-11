Цепное ДТП у “Ворот города”: один из автомобилей перевернулся

Цепное ДТП у “Ворот города”: один из автомобилей перевернулся

Три машины столкнулись в столичном секторе Ботаника, на пересечении бул. Дачия и Валя Кручий. В результате один автомобиль перевернулся.

По данным полиции, пишет deschide.md, 45-летний водитель VW Transporter столкнулся с автомобилем Mazda. В результате первая машина перевернулась и задела автомобиль VW Jetta, который стоял на светофоре.

По предварительной информации, аварию спровоцировал не уступивший дорогу водитель VW Transporter. Виновнику ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

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