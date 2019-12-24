Цепное ДТП на Ботанике: три автомобиля не поделили перекрёсток (ФОТО)

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Трое водителей не смогли разминуться на столичном перекрёстке. Авария произошла сегодня на пересечении бульвара Дечебал и улицы Трандафирилор на Ботанике.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальной сети другим участником движения. Две машины врезались в третье авто. Скорее всего, водитель последней машины поспешил пересечь перекрёсток на мигающий светофор, однако ему это не удалось, пишет echipa.md.

Из-за ДТП на данном участке образовались внушительные пробки. Виновнику инцидента грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.