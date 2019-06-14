Цепное ДТП близ Яловен: водитель вылетел на встречку (ВИДЕО)

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Сразу три автомобиля получили повреждения после того, как водитель одной из них выехал на встречную полосу. Авария произошла недалеко от въезда в Яловены.

Момент, когда виновник ДТП двигался по противоположной полосе, а также момент столкновения, попали на регистратор другого участника дорожного движения, пишет deschide.md. Последний опубликовал видео в социальной сети.

На данном участке возникли пробки. На место происшествия прибыла бригада пожарных, врачи и полицейские. Обстоятельства ДТП выясняются.