Цепная авария: возле аэропорта в ДТП попало сразу четыре автомобиля (ФОТО)

Авария с участием сразу четырёх автомобилей произошла недалеко от столичного аэропорта. Автомобиль BMW, передвигавшийся на высокой скорости, протаранил машину Skoda.
По словам свидетелей происшествия, ещё 2 автомобиля, в том числе микроавтобус, не успели притормозить и столкнулись, пишет unimedia.info. На данном участке дороги образовался затор.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.
Фото: Город без маршруток!/Facebook
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