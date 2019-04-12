Цепная авария: возле аэропорта в ДТП попало сразу четыре автомобиля (ФОТО)

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Авария с участием сразу четырёх автомобилей произошла недалеко от столичного аэропорта. Автомобиль BMW, передвигавшийся на высокой скорости, протаранил машину Skoda.

По словам свидетелей происшествия, ещё 2 автомобиля, в том числе микроавтобус, не успели притормозить и столкнулись, пишет unimedia.info. На данном участке дороги образовался затор.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Фото: Город без маршруток!/Facebook