Цепная авария в Сынджере: 4 машины столкнулись одна за другой

Водители не учли дистанцию между транспортными средствами, в результате чего произошло ДТП.

Инцидент произошёл сегодня утром, передаёт unimedia.md. Согласно предварительным выводам, водитель BMW, ехавший впереди “колонны”, резко затормозил. Сзади в него по очереди въехали Hyundai, Volkswagen и Dacia.

В результате столкновения никто не пострадал. Органы правопорядка устанавливают виновника случившегося. Ему грозит штраф в размере 1500 леев, а также 6 штрафных баллов.