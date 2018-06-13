Цепная авария в столице: столкнулись сразу три автомобиля (ФОТО)

Цепная авария в столице: столкнулись сразу три автомобиля (ФОТО)

Инцидент произошел сегодня, во второй половине дня.

Согласно предварительным данным, ДТП случилось на перекрёстке Балканского шоссе и улицы Петрикань, пишет publika.md. Столкнулись сразу три автомобиля. По этой причине в районе образовались длинные пробки, а Балканское шоссе оказалось заблокированным. Некоторым водителям пришлось отстоять в заторе более часа.

Пока остаётся неизвестным, есть ли пострадавшие и насколько сильно повреждены транспортные средства.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md