Цепная авария, в результате которой пострадала женщина, произошла на дороге в Тирасполе

Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы лба и левой голени. Женщина проходит амбулаторное лечение.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, ДТП произошло на пересечении улиц К. Маркса и Луначарского. Требование знака «Уступите дорогу» проигнорировал водитель Seat. Он совершил столкновение со следовавшим по «главной» автомобилем Honda. От удара машину нарушителя отбросило на «ВАЗ-21053».

Водители транспортных средств не пострадали. Медицинская помощь понадобилась пассажирке Honda, которая получила ушибы лба и левой голени.

Ещё одна авария произошла на улице Кирова, приблизительно в 05:40. Водитель Alfa Romeo не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, врезался в столб ЛЭП.

По фактам аварий проводятся проверки.