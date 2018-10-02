Цепная авария с участием 4 машин произошла этой ночью в столице (ВИДЕО)

Цепная авария с участием 4 машин произошла этой ночью в столице (ВИДЕО)

Инцидент произошел на пересечении улиц Алба-Юлия и Ливиу Деляну. В ДТП виновен водитель, который не уступил дорогу одному из автомобилей. 

Как пишет publika.md, ссылаясь на очевидцев, водители ехали на зеленый свет, когда внезапно один из них не уступил дорогу другому в надежде первым заехать на перекресток. В этот момент автомобили столкнулись. В результате инцидента двое водителей отделались легкими травмами, а их машины и еще две, чьи водители не успели притормозить и оказались задействованными в ДТП, серьезно разбиты.

Обстоятельства аварии выясняются. Водитель, который будет признан виновным, заплатит 1500 леев штрафа и получит 6 штрафных очков.

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