Цепная авария с участием 2 маршруток произошла сегодня у Цирка: 5 пассажиров госпитализированы (ВИДЕО)

Два маршрутных такси и легковушка столкнулись сегодняшним утром. В результате аварии пострадали 5 человек, среди которых беременная женщина.

Цепное ДТП произошло сегодня утром, передаёт protv.md. По версии полиции, виновным в аварии является водитель маршрутки №190, который врезался в другое транспортное средство из-за несоблюдения дистанции.

По словам водителя маршрутного такси №132, у него в салоне находились 11 пассажиров, и он ехал по всем правилам. В один момент автомобиль марки BMW подрезал его, поэтому водителю маршрутки пришлось резко затормозить. В этот момент другой микроавтобус №190 врезался в него сзади.

– Водитель маршрутки не виноват, потому что после того, как мужчина на легковушке перестроился резко с правой полосы, мне пришлось затормозить, после чего он в меня врезался, – утверждает водитель 132 маршрутки.

По данным полиции, 4 пассажиров маршрутки №190, среди которых беременная женщина, получили травмы и были госпитализированы. В больницу также был доставлен и пассажир 132 маршрутки. Их жизни на данный момент ничего не угрожает.

Водитель BMW в свою очередь заявил, что он был вынужден резко перестроиться на другую полосу, чтобы избежать столкновения с ещё одной легковушкой, за рулём которой находилась женщина. Сотрудники полиции склоняются к версии, что виновным в ДТП является водитель 190 маршрутки. Вскоре он понесёт наказание согласно действующему законодательству.