Цепная авария произошла на въезде в столицу (ФОТО)

Цепная авария произошла на въезде в столицу (ФОТО)

ДТП с участием трёх автомобилей произошло этим утром на улице Калея Орхеюлуй. По словам очевидцев, водитель Renault, спровоцировавший аварию, находился под воздействием наркотиков.

Виновник двигался с большой скоростью, пишет tv8.md. В результате он врезался в автомобиль Nissan, водитель которого, в свою очередь, врезался в Renault.

По данным полиции, водителю Nissan потребовалась медицинская помощь. Виновному в ДТП предстоит пройти медэкспертизу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md