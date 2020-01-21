Цепная авария произошла на въезде в столицу (ФОТО)

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ДТП с участием трёх автомобилей произошло этим утром на улице Калея Орхеюлуй. По словам очевидцев, водитель Renault, спровоцировавший аварию, находился под воздействием наркотиков.

Виновник двигался с большой скоростью, пишет tv8.md. В результате он врезался в автомобиль Nissan, водитель которого, в свою очередь, врезался в Renault.

По данным полиции, водителю Nissan потребовалась медицинская помощь. Виновному в ДТП предстоит пройти медэкспертизу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.