Цепная авария на Чеканах: столкнулись три авто

Цепная авария на Чеканах: столкнулись три авто

Этим утром в столичном секторе Чеканы произошло ДТП. На пересечении улиц Дж. Латина и М. Садовяну столкнулись три автомобиля.

Участниками аварии стали два автомобиля Mercedes и Opel, пишет jurnal.md. Виновным считают 24-летнего водителя Mercedes, который не уступил дорогу 40-летнему мужчине за рулём Opel.

В результате удара автомобиль Opel отбросило в другой Mercedes под управлением 47-летнего водителя.

Обстоятельства инцидента выясняются. Нарушителю грозит штраф в размере 1 500 леев.

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