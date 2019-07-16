Цепная авария на Чеканах: столкнулись два грузовика и легковушка

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Авария произошла этим утром на перекрёстке М. Маноле и Волунтарилор в столичном секторе Чеканы. Участниками ДТП стали два грузовика и легковое авто.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, пишет jurnal.md. По данным полиции, за рулём легкового автомобиля Toyota находилась 37-летняя женщина.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель одного грузовика врезался в Toyota, а после этого задел другой грузовик под управлением 36-летнего мужчины.

Виновнику ДТП грозит штраф в 1 500 леев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.