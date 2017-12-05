Цензура от демократов: выступления на ТВ и интервью медработники должны согласовывать с ведомством (ФОТО)

Около 50 медицинских учреждений будут вынуждены согласовывать участие в передачах и интервью с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Соответствующий приказ подписала министр Стела Григораш, пишет Sănătate Info.

Документ также предусматривает, что все события, включая пресс-конференции, также должны быть согласованы с министерством. Как говорят в ведомстве, цель нововведений — повысить эффективность коммуникации и правдивость информации, предоставляемой СМИ.

Ограничения распространяются на следующие медицинские учреждения: Национальный центр общественного здоровья, Муниципальный центр общественного здоровья, Национальный центр менеджемента в области здравоохранения, Национальный центр переливания крови, Агентство по трансплантологии, Институт срочной медицины, Республиканский центр медицинской диагностики, Институт матери и ребенка, Онкологический институт, Национальный центр скорой медицинской помощи, Медицинский университет имени Николая Тестимициану, Агентство по медикаментам, Национальное агентство по занятости населения, Управление здравоохранения примэрии Кишинев, другие 34 территориальных центра общественного здоровья.

Отметим, что Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты подконтрольно Демократической партии. Ранее такие же «порядки» в примэрии навела врио примара Сильвия Раду — также ставленница ДПМ. Она запретила руководителям управлений примэрий общаться напрямую с представителями СМИ. Последние должны обращаться по любым вопросам только в пресс-службу ведомства.