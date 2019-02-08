Цензура не помогла: российские СМИ по-прежнему вызывают высокое доверие у молдаван

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Несмотря на запрет ряда российских телеканалов и ограничения, введенные на их ретрансляцию, СМИ Российской Федерации продолжают занимать лидирующие позиции в предпочтениях молдаван. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”.

Так, согласно исследованию, больше всего граждане нашей страны доверяют местным СМИ – 40,6%. На втором месте, с небольшим отрывом, – российские средства массовой информации, которые завоевали доверие 38,9% молдаван. На третьем месте СМИ ЕС – 32%. Румынские СМИ – самые последние: 27,2% доверия.

Опрос проводился компанией CBS-AXA при финансовой поддержке фонда Soros Moldova c 19 по 31 января. В исследовании приняли участие 1224 человека. Погрешность составляет +/-3%.