Цензура не помогла: российские СМИ по-прежнему вызывают высокое доверие у молдаван

Цензура не помогла: российские СМИ по-прежнему вызывают высокое доверие у молдаван

Несмотря на запрет ряда российских телеканалов и ограничения, введенные на их ретрансляцию, СМИ Российской Федерации продолжают занимать лидирующие позиции в предпочтениях молдаван. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”. 

Так, согласно исследованию, больше всего граждане нашей страны доверяют местным СМИ – 40,6%. На втором месте, с небольшим отрывом, – российские средства массовой информации, которые завоевали доверие 38,9% молдаван. На третьем месте СМИ ЕС – 32%. Румынские СМИ – самые последние: 27,2% доверия.

Опрос проводился компанией CBS-AXA при финансовой поддержке фонда Soros Moldova c 19 по 31 января. В исследовании приняли участие 1224 человека. Погрешность составляет +/-3%.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md