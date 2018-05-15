Цены растут, как на дрожжах: некоторые продукты питания подорожали на 21%

Значительно выросла стоимость овощей, фруктов, рыбы и некоторых видов мяса. Так, согласно последнему анализу Национального бюро статистики, килограмм картофеля в апреле подорожал на 21% по сравнению с мартом.

Цены на некоторые продукты питания значительно возросли в апреле текущего года по сравнению с мартом. Так, например, килограмм картофеля подорожал на 21,4%, свежие овощи – на 4,8% (особенно морковь, свекла, огурцы, капуста, лук, кабачки и помидоры). Кроме этого, стали стоить дороже свежие фрукты – на 1,3%, свежая и замороженная рыба – на 1,0%, сливочное и растительное масло – на 0,7%, мясо, готовое и консервированное – на 0,5%, а также водка, вино, мёд и мороженное – на 0,3%.

В то же время было зафиксировано и некоторое снижение цен на яйца – на 5,6%, баклажаны – на 3,7%, свежие грибы и сладкий перец – на 3,5%, чеснок – на 2,3%, цельное молоко – 1,1%, пшеничную муку – на 0,6%, мясо птицы и экзотические фрукты – на 0,5%, на коровье молоко и сахар – на 0,3%.

Что касается непродовольственной продукции, то цена сократилась на сжиженный газ – на 4,3%, моющие средства, электрические плиты, дрова, пальто – на 0,6%, телевизоры и мужские брюки – на 0,5%, мужские куртки – на 0,4%.