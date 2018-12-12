Цены растут, как на дрожжах: какие продукты стали значительно дороже, а какие подешевели (ГРАФИК)

Цены растут, как на дрожжах: какие продукты стали значительно дороже, а какие подешевели (ГРАФИК)

По данным Национального бюро статистики, в ноябре 2018 года годовая инфляция (за 12 месяцев с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года) составила 0,9%, в том числе: продовольственные и непродовольственные товары – по 2,0% и услуги – (-2,3%).

В то же время, индекс потребительских цен (ИПЦ) в ноябре 2018 года по сравнению с октябрём 2018 года составил 100,4% (информативно: в ноябре 2017 года по сравнению с октябрём 2017 года индекс потребительских цен был 100,7%). Средний рост потребительских цен на 0,4% был вызван повышением цен на продукты питания на 0,8%, понижением на непродовольственные товары на 0,2% и на услуги населению – на 0,1%.

В ноябре 2018 года по сравнению с октябрём 2018 года значительный рост цен был зафиксирован на следующие продукты питания:

  • виноград – на 21,7%;
  • косточковые фрукты – на 21,1%;
  • сало – на 8,6%;
  • куриные яйца – на 6,0%;
  • свежие овощи – на 5,7% (в особенности: баклажаны (39,9%), кабачки (28,0%), перец (14,3%), помидоры (16,2%), огурцы (10,9%), сухой лук (4,5%), чеснок (2,2%);
  • картофель – на 2,7%;
  • молоко и молочные продукты – на 1,2% (в особенности: цельное молоко (1,7%), коровья брынза (1,6%), сметана (1,4%);
  • крупы – на 0,7%;
  • рис – на 0,6%.

В то же время цены на следующие продукты питания снизились:

  • цитрусовые – на 8,4%;
  • экзотические фрукты – на 8,2%;
  • семечковые фрукты – на 3,7%;
  • орехи – на 2,8%;
  • капуста – на 1,8%;
  • сухофрукты – на 1,6%;
  • бобовые – на 1,2%;
  • сахар – на 0,9%;
  • морковь – на 0,7%;
  • баранина, свежая и замороженная рыба, грибы, красная свекла – на 0,2%.

Что касается непродовольственных товаров, то в течение отчетного периода цены на большинство товаров оставались на уровне предыдущего месяца. Тем не менее, есть некоторое повышение цен на сжиженный газ в баллонах – на 2,2%, уголь – на 1,3%, сапоги и зимнюю обувь для мужчин, женщин и детей – на 1,2%, 0,8% и 0,3% соответственно, на куртки для мужчин, женщин и детей – на 0,9%, 0,5% и 0,4% соответственно, женские пальто – на  0,8%; пылесосы, автозапчасти, телефоны и машины для обработки данных – на 0,7%; автомобили – на 0,6%; стройматериалы – на 0,3%; сигареты – на 0,2%.

В сфере услуг, оказываемых населению, в ноябре по сравнению с октябрём было зафиксировано увеличение цен на иностранный туризм – на 5,1%, на пассажирские железнодорожные перевозки – на 3,2%, на среднюю ежемесячную плату за детские сады и ясли – 1,6%, а также ритуальные услуги- на 1,1% и услуги, связанные с личной гигиеной – на 0,5%.

Также в это время были зафиксированы скидки на пассажирские перевозки воздушным транспортом – на 2,2%, аренду квартир – на 0,6%, гостиничные услуги – на 0,3%.

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