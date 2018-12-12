Цены растут, как на дрожжах: какие продукты стали значительно дороже, а какие подешевели (ГРАФИК)

По данным Национального бюро статистики, в ноябре 2018 года годовая инфляция (за 12 месяцев с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года) составила 0,9%, в том числе: продовольственные и непродовольственные товары – по 2,0% и услуги – (-2,3%).

В то же время, индекс потребительских цен (ИПЦ) в ноябре 2018 года по сравнению с октябрём 2018 года составил 100,4% (информативно: в ноябре 2017 года по сравнению с октябрём 2017 года индекс потребительских цен был 100,7%). Средний рост потребительских цен на 0,4% был вызван повышением цен на продукты питания на 0,8%, понижением на непродовольственные товары на 0,2% и на услуги населению – на 0,1%.

В ноябре 2018 года по сравнению с октябрём 2018 года значительный рост цен был зафиксирован на следующие продукты питания:

виноград – на 21,7%;

косточковые фрукты – на 21,1%;

сало – на 8,6%;

куриные яйца – на 6,0%;

свежие овощи – на 5,7% (в особенности: баклажаны (39,9%), кабачки (28,0%), перец (14,3%), помидоры (16,2%), огурцы (10,9%), сухой лук (4,5%), чеснок (2,2%);

картофель – на 2,7%;

молоко и молочные продукты – на 1,2% (в особенности: цельное молоко (1,7%), коровья брынза (1,6%), сметана (1,4%);

крупы – на 0,7%;

рис – на 0,6%.

В то же время цены на следующие продукты питания снизились:

цитрусовые – на 8,4%;

экзотические фрукты – на 8,2%;

семечковые фрукты – на 3,7%;

орехи – на 2,8%;

капуста – на 1,8%;

сухофрукты – на 1,6%;

бобовые – на 1,2%;

сахар – на 0,9%;

морковь – на 0,7%;

баранина, свежая и замороженная рыба, грибы, красная свекла – на 0,2%.

Что касается непродовольственных товаров, то в течение отчетного периода цены на большинство товаров оставались на уровне предыдущего месяца. Тем не менее, есть некоторое повышение цен на сжиженный газ в баллонах – на 2,2%, уголь – на 1,3%, сапоги и зимнюю обувь для мужчин, женщин и детей – на 1,2%, 0,8% и 0,3% соответственно, на куртки для мужчин, женщин и детей – на 0,9%, 0,5% и 0,4% соответственно, женские пальто – на 0,8%; пылесосы, автозапчасти, телефоны и машины для обработки данных – на 0,7%; автомобили – на 0,6%; стройматериалы – на 0,3%; сигареты – на 0,2%.

В сфере услуг, оказываемых населению, в ноябре по сравнению с октябрём было зафиксировано увеличение цен на иностранный туризм – на 5,1%, на пассажирские железнодорожные перевозки – на 3,2%, на среднюю ежемесячную плату за детские сады и ясли – 1,6%, а также ритуальные услуги- на 1,1% и услуги, связанные с личной гигиеной – на 0,5%.

Также в это время были зафиксированы скидки на пассажирские перевозки воздушным транспортом – на 2,2%, аренду квартир – на 0,6%, гостиничные услуги – на 0,3%.