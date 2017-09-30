Цены на рынках: овощи дешевеют, фрукты дорожают

Некоторые овощи на молдавских рынках подорожали по сравнению с прошлой неделе.

Так, один килограмм огурцов стоит от 12 до 14 леев, в то время как на прошлой неделе их стоимость составляла 13-15 леев. Помидоры стоят 7-8 леев за килограмм по сравнению с 9 леями на прошлой неделе. В то же время сладкий перец и баклажаны не изменились в цене — они стоят по 10 леев за килограмм, передает IPN.

Цена одного килограмма гогошаров составляет 16-18 леев, а на прошлой неделе их можно было купить за 15 леев. Картофель, как и на прошлой неделе, стоит 6 леев за килограмм. Капуста также продается по цене прошлой недели — 4 лея за килограмм. Пучок укропа и петрушки стоит 3 лея, на один лей меньше, чем неделю назад, а пучок лука продается по прежней цене в 4 лея, отмечает источник.

Тем временем некоторые фрукты начали дорожать. Если на прошлой неделе килограмм слив стоил 10 леев, то на этой уже 12. Виноград стоил 9-10 леев неделей ранее, и подорожал на 2 лея на этой.

Кочан кукурузы продается за 6 леев. Арбуз продается по 2 лея за килограмм, а дыни – по 4 лея. Обе цены находятся на уровне прошлой недели.

Что касается других продуктов питания, то десяток можно купить за 13 леев. Сливочное масло продается по 45 леев за килограмм, а сметана — по 35 леев. Коровий каш продается, как и неделю назад, по 50 леев за килограмм, а овечья брынза — по 70 леев / кг. За 70 леев можно купить килограмм говядины, а один килограмм свинины стоит не менее 80 леев.