Цены на лекарства и их запасы президент обсудил с руководителями фармацевтических компаний и импортерами медикаментов (ФОТО, ВИДЕО)

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После рабочих встреч с представителями торговых сетей и сельскохозяйственных производителей Игорь Додон провел сегодня беседу с руководителями фармацевтических компаний и импортерами медикаментов.

В ходе диалога глава государства отметил, что обеспечение населения лекарствами, наряду с продовольственной безопасностью, является жизненно важным вопросом, тем более в условиях пандемии.

– Выразил собеседникам признательность за ответственное отношение к снабжению людей лекарствами. В то же время констатировали, что возникший острый дефицит защитных масок в аптеках, который сейчас частично урегулируется за счёт местного производства, – это не вина самих аптечных сетей, а объективная реальность глобального уровня, и ни одна страна не была подготовлена к такому кризису. В связи с этим мы подробно обсудили две основные темы: запасы нужных препаратов в стране и цены на лекарства. Было отмечено, что на это влияют разные факторы: цена производителя, колебания валютного курса, запрет почти всех стран на экспорт медикаментов и инвентаря на период эпидемии коронавируса, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Глава государства заверил собеседников в том, что высшее руководство страны окажет всё необходимое содействие для бесперебойных поставок лекарств для системы здравоохранения и населения в целом.

– Для этого мы готовы провести политические консультации с нашими внешними партнерами. Кроме того, проблемы отрасли будут в ближайшее время обсуждены на уровне Правительства Республики Молдова, – подчеркнул он.

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