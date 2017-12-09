Цены на Центральном рынке: готовимся к повышению в преддверии праздников

На столичном Центральном рынке цены на фрукты, овощи, молочные продукты и мясо остались практически такими же, как на прошлой неделе, пишет IPN.

Так, стоимость говядины и свинины начинается с 65 леев за килограмм. Овечья брынза стоит 85 леев/кг, сыр из коровьего молока – 40 леев/кг. Десяток яиц можно купить за 18–20 леев. Торговцы говорят, что цены вырастут ближе к праздникам.

Что касается овощей, то цена одного килограмма помидоров стартует с 25 леев за килограмм, огурцов — с 35 леев. Молдавский сладкий перец стоит 25 леев/кг, а зарубежный – вдвое дороже. Баклажаны продаётся по 30 леев за килограмм. Картофель, лук, морковь и красную свеклу можно приобрести по прежней цене в 5–6 леев кг. Капуста продаётся по 3 лея. Стоимость одного пучка зелёного лука, петрушки или укропа составляет 3 лея.

Грибы продаются по 23 лея за килограмм. Цена ядер грецкого ореха начинается от 130 леев/кг. Сушёная слива стоит от 40 до 50 леев за килограмм. Один килограмм маринованных томатов обойдётся в 20 леев, огурцов – в 15 леев. Маринованная капуста стоит также 15 леев, а маринованный арбуз – 50 леев/кг.

За килограмм карпа придётся выложить 55 леев, а стоимость килограмма карася начинается с 30 леев.

Доступны цены на фрукты. В частности, виноград и груши продаются по 12 леев. Цена одного килограмма яблок начинается с 7–8 леев. Цитрусовые продаются по 22–35 леев за килограмм и дороже. Бананы стоят 25 леев. Цена лимонов составляет 30 леев/кг, а один килограмм гранатов обойдётся в 33 лея.