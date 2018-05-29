Цены на бензин и дизтопливо “взлетят” в ближайшие две недели

Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило новые максимальные цены на топливо.



Согласно этим данным, в последующие две недели, с 30 мая по 12 июня включительно, в цене значительно вырастут оба вида топлива.

Так, бензин марки Premium-95 подорожает сразу на 64 бана, и будет стоить 19 леев 79 банов. Дизельное топливо же вырастет в цене на 66 банов: его стоимость в ближайшие недели составит 17 леев 75 банов.

НАРЭ призывает граждан, которые стали свидетелями более высоких цен на заправках, нежели официально установленные, сообщать об этом по номеру “зеленой линии”: +373 800 10 800 или по адресу электронной почты: anre@anre.md.