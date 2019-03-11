Цены на бензин и дизтопливо будут устанавливать по новой методологии

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Цены на бензин и дизельное топливо будут устанавливать операторы, а не Национальное агентство по регулированию в энергетике, основываясь на Методологии образования и применения цен на горючее, принятой сегодня на заседании НАРЭ.

По словам представителей ведомства, новый документ похож на тот, что был принят в 2007 году и применялся до 2016 года. Согласно методологии, цены будут устанавливать операторы с учетом затрат и уровня рентабельности за год реализуемых нефтепродуктов не более 10%. Это также предусмотрено в поправках, утвержденных парламентом на его последнем заседании, к Закону о рынке нефтепродуктов, который вступил в силу 1 января 2019 года, пишет moldpres.md.

Кроме того, НАРЭ больше не будет устанавливать плафон цен, как это было в последние годы. Максимальная розничная цена на литр бензина марки Premium-95 была “заморожена” 7 августа прошлого года на уровне 19 леев 1 бана за литр, а дизельного топлива – на уровне 16 леев 89 банов за литр.

На публичном заседании НАРЭ представители топливных компаний заявили, что как только новая методология вступит в силу, они снизят не соответствующие реальной стоимости цены на горючее. Стоит отметить, что новый документ вступит в силу сразу после его публикации в “Официальном мониторе”.