Цены кусаются: молдавские овощи на рынках стоят дороже импортныx (ВИДЕО)

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В разгар лета некоторые молдавские овощи стоят наравне, а то и дороже привозных. На столичном Центральном рынке цены на чеснок, морковь, кабачки и баклажаны выросли в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

Так, чеснок на рынке стоит на 4 лея дороже лимонов или апельсинов, пишет publika.md. А томаты – на 5 леев дороже бананов.

По словам продавцов, цены поднялись на всё: свекла и морковь стоят около 8 леев, лук – 10-12 леев, тогда как в прошлом году он стоил максимум 4 лея. Больше всего “взлетели” цены на помидоры и баклажаны: последние можно купить по цене от 10 до 15 леев.

Продавцы объясняют подорожание низким урожаем, связанным с непогодой, пишет источник. Между тем, покупатели жалуются, что из-за высоких цен останутся без заготовок на зиму.