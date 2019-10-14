Центры по выдаче документов будут работать в день выборов

Центры по выдаче документов будут работать в день выборов

Службы по выдаче документов, удостоверяющих личность, в том числе многофункциональные центры, будут работать 20 октября с 7:00 до 21:00.

Временное удостоверение личности будет выдаваться бесплатно по требованию граждан Республики Молдова, у которых нет удостоверения личности или чьё удостоверение недействительно. Граждане могут обращаться в службы выдачи документов по месту прописки или по месту временного проживания, пишет tv8.md.

В то же время граждане, подавшие заявление на выдачу удостоверения личности в период с 20 сентября по 17 октября текущего года, могут получить документ до 18 октября даже в том случае, если конечный срок превышает указанную дату.

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