Центризбирком утвердил образцы бюллетеней для голосования на предстоящих выборах: как они будут выглядеть

Центральная избирательная комиссия утвердила сегодня образцы бюллетеней для голосования на всеобщих местных выборах и новых парламентских выборах 20 октября 2019 года. Как заявил на заседании секретарь ЦИК Максим Лебединский, бюллетени будут напечатаны на непрозрачной (матовой) бумаге и будут отличаться по цвету.

Так, бюллетень для голосования на выборах примара села (коммуны), города (муниципалитета) будет розовым, примаров Бельц и Кишинева – фиолетовым, советников сельских, городских (муниципальных) советов – дымчато-серый, советников районных советов (муниципальных в Бельцах и Кишиневе) – бежевый, пишет moldpres.md.

По решению ЦИК, каждый избирательный бюллетень будет разделен на прямоугольники 110 на 20 мм, количество которых будет соответствовать количеству конкурентов на выборах. Ширина избирательных бюллетеней составит 140 мм, а длина будет зависеть от количества кандидатов. На левой стороне каждого прямоугольника будет напечатан символ конкурента на выборах, в центре – имя и фамилия кандидата, название партии, общественно-политического движения, избирательного блока или надпись “независимый кандидат”, а справа будет напечатан кружок, в котором избиратель будет проставлять печать с надписью “Votat”. Конкуренты на выборах будут вписаны в избирательный бюллетень заглавными буквами одинакового размера в порядке по результатам жеребьевки, проведенной окружными избирательными советами.

Бюллетени для голосования на новых парламентских выборах будут иметь те же характеристики, за исключением цвета – они будут бледно-коричневыми.

Окружные советы утвердят тексты избирательных бюллетеней, а решения будут представлены в ЦИК в соответствии с установленными сроками.