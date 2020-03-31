Центральный рынок останется закрытым до конца режима ЧП (DOC)

Центральный рынок останется закрытым до конца режима ЧП (DOC)

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией Ион Чебан решил продлить период вынужденного “простоя” Центрального рынка.

Соответствующее распоряжение было подписано примаром 30 марта, пишет zdg.md. Оно предусматривает приостановку деятельности рынка и всех коммерческих площадей на улице Митрополит Варлаам, 63 в течение всего срока чрезвычайного положения. В зависимости от развития эпидемиологической ситуации этот срок может быть изменён.

Напомним, Центральный рынок в Кишинёве закрыли 13 марта в целях недопущения распространения вируса нового типа.

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