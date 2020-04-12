Центральный и территориальные офисы НКСС не будут работать на следующей неделе

Центральный и территориальные офисы НКСС не будут работать на следующей неделе

Национальная касса социального страхования сообщает, что с 13 по 17 апреля включительно деятельность территориальных подразделений и центрального офиса ведомства будет приостановлена на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ для недопущения распространения коронавируса. 

В этот же период будет приостановлена и деятельность колл-центра НКСС. Граждан призывают отправлять свои вопросы на электронную почту: info@cnas.gov.md.

Ведомство приносит извинения за неудобства, причиненные по причине чрезвычайного положения.

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