Центральный и территориальные офисы НКСС не будут работать на следующей неделе

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Национальная касса социального страхования сообщает, что с 13 по 17 апреля включительно деятельность территориальных подразделений и центрального офиса ведомства будет приостановлена на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ для недопущения распространения коронавируса.

В этот же период будет приостановлена и деятельность колл-центра НКСС. Граждан призывают отправлять свои вопросы на электронную почту: info@cnas.gov.md.

Ведомство приносит извинения за неудобства, причиненные по причине чрезвычайного положения.

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