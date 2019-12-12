Центр защиты прав потребителей: 60% гирлянд, продаваемых в Молдове, являются опасными

Центр защиты прав потребителей: 60% гирлянд, продаваемых в Молдове, являются опасными

Национальный центр защиты прав потребителей проверил качество гирлянд, продаваемых в магазинах и на рынках страны. Специалисты пришли к тревожному выводу, что 60% из них опасны.

Представители Центра защиты прав потребителей предупреждают, что гирлянды могут представлять опасность для жизни и здоровья потребителей. По мнению специалистов, некоторые гирлянды представляют повышенный риск поражения электрическим током или возгорания. У некоторых гирлянд неправильная длина провода от первой лампочки до розетки или они неверно промаркированы. А некоторые гирлянды и вовсе продают без деклараций о соответствии, передаёт tv8.md.

В связи с этим Национальный центр защиты прав потребителей рекомендует гражданам следующее:

  • быть бдительными и принимать основные меры предосторожности, чтобы минимизировать риски;
  • покупать гирлянды у известных дилеров, которые гарантируют соблюдение правил безопасности;
  • никогда не оставлять зажженными гирлянды в ваше отсутствие или ночью, когда вы спите;
  • не подключать гирлянду к розетке, пока она находится ещё в упаковке;
  • на упаковке должно быть указано, что гирлянды можно использовать только внутри и/или снаружи;
  • в случае подозрения на какие-либо электрические или механические проблемы с новыми или уже использованными гирляндами, прекратите использовать их и верните в магазин, написав соответствующую жалобу;
  • экономические агенты обязаны демонстрировать потребителям по их просьбе способ использования и функциональность продаваемых изделий длительного использования, а также гарантийный сертификат.
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