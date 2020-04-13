Центр временного размещения в Кишинёве поместили на карантин

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Случай заражения COVID-19 был зарегистрирован в Центре временного размещения лиц без определённого места жительства в Кишинёве. В связи с этим учреждение будет помещено на карантин. Об этом на сегодняшнем заседании примарии сообщил Ион Чебан.

По словам главы Генерального управления социальной помощи и здравоохранения Татьяны Бучарски, коронавирус был подтверждён у женщины, которая находилась в Центре временного размещения лиц без определённого места жительства, передаёт realitatea.md.

– Люди, которые контактировали с заболевшей, в том числе сотрудники учреждения, сдадут анализы на коронавирус. Женщина находилась в изоляции, поэтому другие лица, проживавшие в центре, не могли заразиться. Несмотря на это, ситуация находится на постоянном контроле, в случае, если у кого-то проявятся симптомы, их госпитализируют, – пояснила Бучарски.

Известно, что на данный момент в Центре временного размещения проводится тщательная дезинфекция всех помещений.

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