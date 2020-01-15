Центр внедрения реформ упразднили

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Проект постановления был принят сегодня правительством.

Согласно документу, после утверждения правительством постановления Государственная канцелярия в течение 30 дней создаст комиссию по ликвидации, а также комиссию по передаче имущества учреждения. Генеральный секретарь правительства Лилиана Якони отметила на заседании правительства, что решение о ликвидации было принято в результате представления отчета о деятельности за 2017-2019 годы. В то же время премьер-министр Ион Кику подчеркнул, что ликвидация этого центра не будет означать отсутствие реформ в государственных учреждениях.

– Нам больше не нужно такое учреждение, даже если в последние годы там много работали. Реформами займется Государственная канцелярия, – сказал Кику.

Центр по внедрению реформ был создан в январе 2017 года, в его задачи входило обеспечивать эффективное и скоординированное внедрение реформ на правительственном уровне путем создания современной и эффективной системы управления.