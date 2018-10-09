Центр скорой медпомощи рассказал о состоянии здоровья пострадавших в результате взрыва на Рышкановке (ФОТО)

Национальный центр скорой медицинской помощи сообщил, что на второй день после взрыва в доме на Московском проспекте было получено 16 обращений от жильцов дома с такими проблемами, как гипертония, растяжения, ссадины и острые реакции на стресс.

По данным пресс-службы ведомства, первый вызов по адресу Московский проспект 11/5, был получен 6 октября в 22.43. Машина скорой помощи прибыла на место происшествия в течение 5-и минут. Позже на место взрыва были направлены ещё 6 бригад. В тот день срочная медицинская помощь была оказана 9 жертвам, 8 из которых были госпитализированы.

– На следующий день одна бригада скорой помощи постоянно находилась на месте взрыва вплоть до окончания поисково-спасательной операции, – сообщает Центр скорой медпомощи.

Вчера, 8 октября, жильцы дома в сопровождении с сотрудниками полиции имели возможность войти в свои квартиры, чтобы забрать ценные вещи. В связи с этим бригада скорой помощи также находилась на месте ЧП.

Напомним, что в результате взрыва в доме на Московском проспекте скончались 4 человека. Одна женщина, в квартире которой находился газовый баллон, ставший по предварительной версии специалистов причиной взрыва, находится на данный момент в реанимации. Пожарный, который пострадал в ходе спасательной операции, находится в стабильном состоянии, он получил контузию и лёгкие травмы.

Ранее мы сообщали, что жертвам трагедии уже начали бесплатно восстанавливать документы.