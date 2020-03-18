Центр обслуживания клиентов «Термоэлектрики» временно не работает из-за коронавируса: какую альтернативу предлагает компания

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В связи с коронавирусом и в целях обеспечения безопасности своих сотрудников и потребителей компания «Термоэлектрика» временно остановила деятельность Центра по обслуживанию и связям с клиентами.

В период карантина клиенты могут дистанционно получить консультацию посредством следующих каналов связи:

официальный сайт АО «Термоэлектрика» – www.termoelectrica.md;

страница компании в Facebook – Termoelectrica S.A.;

колл-центр – 1300, 022 447 447;

приложение Viber – 069-444-144 (на номер можно присылать сообщения, фото или видео, чтобы сообщить о технических проблемах).

Все вышеуказанные каналы доступны круглосуточно. Кроме этого, в экстренных случаях с администрацией компании можно связаться по следующим электронным адресам: anticamera@termoelectrica.md, cancelaria@termoelectrica.md, ghiseu.unic@termoelectrica.md, или по номерам: 022 436 459, 022 436 403, 022 436 482.