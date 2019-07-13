Центр Комрата превратился в озеро из-за забившейся канализации (ВИДЕО)

Центр Комрата превратился в озеро из-за забившейся канализации (ВИДЕО)

Огромные лужи образовались в центре города Комрат без дождя и в разгар лета. Дело в том, что в городе забились канализационные трубы. 

В результате этого вода из канализационных труб вышла на дорогу. Видео затопленных канализационных люков новостному портал gagauzinfo.md отправили горожане. Усугубленная ситуация на участке перед городской автостанцией.

– Каждый день на автостанции нахожусь, отправляю посылки. Невозможно уже, вонь страшная, – прокомментировал автор любительского видео. 

Напомним, проблема канализации в муниципии Комрат существует уже десятки лет. Ранее примар Комрата Сергей Анастасов сообщил, что городу нужны новые канализационные сети, очистные сооружения, напорный коллектор. Это позволит решить и проблему затопленных подвалов.

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