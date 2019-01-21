Центр Кишинева и пригород Дурлешты свяжет новый троллейбусный маршрут

Центр Кишинева и пригород Дурлешты свяжет новый троллейбусный маршрут

Он будет открыт в начале февраля. Новый троллейбусный маршрут получит номер 35. 

Маршрут будут обслуживать 5 автономных троллейбусов, которые будут курсировать с интервалом в 16-17 минут. Общая протяженность маршрута составит 18,4 км, а длительность одного рейса – 80 минут, сообщает пресс-служба примэрии Кишинева.

Предполагается, что маршрутом воспользуются жители Дурлешт по улицам: Димо, Картуша, Александру чел Бун, Штефан-Водэ, Спикулуй, Яловень, а также Буюкан (улица Иона Крянгэ, рынок “Негусторий”) и Центра (Букурешть, Василе Александри, Хынчештское шоссе). Ожидается также, что ранее пользовавшиеся микроавтобусами №101 и 124, а также автобусом №11 кишиневцы теперь предпочтут новый троллейбусный маршрут.

Он будет следующим:

Туда:

В радиусе пригорода Дурлешты – улица Тудор Владимиреску;

В радиусе Кишинева – улица Василе Лупу – Конституцией – Ион Крянгэ – В. Белински – Василе Лупу – К. Стере – А. Щусев – Букурешть.

Обратно:

В радиусе Кишинева – Букурешть – Василе Александри – Хынчештское шоссе – Спикулуй – Яловень;

В радиусе Дурлешт – Н. Димо – Картуша – Александру чел Бун – Штефан-Водэ – Тудор Владимиреску. 

 

 

 

 

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