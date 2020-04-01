Центр COVID-19 – новое медико-санитарное учреждение появится в Кишиневе

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ объявила о создании общественного медико-санитарного учреждения – Центра COVID-19 в Кишиневе, который разместят на территории МВЦ «Молдэкспо». Его директором назначен Олег Круду, который на время исполнения новой функции был временно отстранён от должности директора муниципальной клинической больницы «Святая Троица».

Учредителем Центра COVID-19 станет Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Согласно распоряжению комиссии, это медико-санитарное учреждение будет действовать только в период чрезвычайного положения, объявленного в РМ, передаёт moldpres.md.

– Основной целью Центра COVID-19 в Кишинёве является укрепление здоровья населения Республики Молдова путём организации и оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирус или с подтверждённым диагнозом, – говорится в решении комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Комиссия обязала несколько государственных учреждений, местные и центральные власти в полном объеме и бесплатно обеспечить функционирование этого учреждения. В то же время Агентство публичной собственности и Международный выставочный центр «Молдэкспо» предоставят в пользование Центру COVID-19 всю недвижимую собственность комплекса (адрес: мун. Кишинев, ул. Гиочеилор, 1).

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