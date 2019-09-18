Цена засухи

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О последствиях засушливого лета в Молдове

Граждане Молдовы в текущем сезоне так и не дождались существенного снижения цен на сельскохозяйственную продукцию, как это обычно происходит каждое лето. А дальше ждать низких цен тем более нет смысла.

Их не догонишь…

Подорожание практически по всем позициям подтверждают данные и Национального бюро статистики. Так, согласно обнародованной им информации, в августе 2019 года цены на продукты питания выросли более чем на 8%, а на товары – почти на 5% по сравнению с тем же периодом 2018 года. На 2% дороже стали услуги.

Дороже, чем в прошлом году, продаются яйца – на 35%, овощи – на 19%, фрукты – почти на 17%. На 5% больше мы платим за мясо и мясные консервы. Подорожали и, так сказать, стратегические продукты питания малоимущих граждан – молочные продукты и хлеб. Так, молоко и молочные продукты выросли в цене на 5%, а хлебные изделия – на 1,5%. Дороже стало и растительное масло – на 1%.

Расстраивает потребителей и рост тарифов на услуги. Как известно, с августа на 3% подорожала электроэнергия, пассажирские перевозки стали дороже на 1,5%, хотя транспортные компании и профильная ассоциация организуют акции протеста и требуют ещё большего повышения цен на их услуги.

– Рост цен, во-первых, спровоцирует повышение тарифов на электроэнергию, – говорит экономический эксперт. – Во-вторых, неблагоприятные условия нынешнего лета и начала осени. А если учесть, что неблагоприятные погодные условия затронули не только нас, но и США – одного из крупнейших экспортёров зерновых и кукурузы, то ситуация ещё больше осложняется.

Лепта перекупщиков

Что касается стоимости овощей и фруктов, то многие потребители уверены, что они были бы в разы дешевле, если бы не перекупщики. Как посетовал в беседе с журналистом «АиФ в Молдове» один из сельских жителей, в частном порядке выращивающий помидоры, он был сильно удивлён, узнав о разнице в цене при покупке крупных розовых и жёлтых помидоров и продаже их перекупщиками. Дмитрий С. говорит, что отдавал он выращенный им урожай по 15 леев, а на базаре как-то увидел, что они продавались по 30 леев. Двойная цена! Мужчина говорит, что сам бы встал за прилавок, чтобы их продавать, но на рынок так просто не пробиться.

В свою очередь директор Центра стратегических исследований и реформ, экономический эксперт Галина Шеларь признаёт, что перекупщики, безусловно, вносят свою лепту в более высокие цены, потому что попасть производителю на рынки Кишинёва – непростая задача, но не они виновны в дороговизне.

– С моей точки зрения, не это является причиной. Все эти механизмы уже устоялись, в связи с чем мы эту наценку всегда платим, – отмечает Галина Шеларь. – И это не проблема текущего года, такая схема скупки оптом у производителя и диктование своих цен существуют уже несколько десятилетий.

В одной связке

По мнению эксперта, причиной высоких цен стала засуха текущего года, поэтому нынешние цены – ещё не предел. Впереди нас ждёт очередной рост цен на продукты питания.

– Это, во-первых, будет спровоцировано повышением тарифов на электроэнергию, – говорит экономический эксперт. – Во-вторых, неблагоприятные условия нынешнего лета и начала осени. А если учесть, что неблагоприятные погодные условия затронули не только нас, но и США – одного из крупнейших экспортёров зерновых и кукурузы, то ситуация ещё больше осложняется. Прогнозы на урожай зерна кукурузы очень плохие не только у нас, но и в мире.

Эксперты прогнозируют повышение цен на пшеничную и кукурузную муку, растительное масло, так как в этом году подсолнечник почти весь высох. Дороже станет и картофель.

По мнению председателя Ассоциации картофелеводов Молдовы Петра Илиева, если сейчас оптовые цены на этот корнеплод держатся в пределах 4,5–5 леев, то первый же дождь в сентябре спровоцирует их рост на 20%. Засуха стала причиной низкого урожая картофеля в 2019 году – в пределах 330 тыс. тонн. Это говорит о том, что внутренние товарные ресурсы данного корнеплода закончатся раньше, чем в 2018-м, примерно к середине зимы. А подорожание прогнозируют уже с первыми продолжительными осенними дождями. Ну и, конечно, импортировать в Молдову картошку государство будет из Беларуси и Польши и, понятное дело, по более высокой цене.

Анастасия Погодина