Цена на картофель в Молдове на прошлой неделе взлетела на 62% (ФОТО)

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По итогам недели, цены на прошлогодний картофель выросли только в России и Молдове. При этом, если на российском рынке рост цен составил всего лишь 8%, и доля отечественной продукции была еще довольно высокой, то цены в Молдове взлетели на 62%, а основным поставщиком прошлогоднего картофеля выступала Беларусь.

В результате, Молдова вышла на позицию лидера по ценам в регионе мониторинга проекта, а их средний уровень зафиксировался на показателе $0,72/кг в конце недели, пишет east-fruit.com. Также на прошлой неделе зарегистрировано подорожание лука (на 22%), моркови (на 10%) и садовой земляники (на 28%).

Источник также отмечает, что цены на петрушку и укроп в нашей стране снизились на 42%, ввиду существенного увеличения продукции на рынке. Кроме того, появились оптовые партии кинзы по $3,9/кг, и данные цены существенно ниже, чем на рынках России и Украины.