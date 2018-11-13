Целый наркоманский арсенал был найден полицией у жителя Чадыр-Лунги (ФОТО)

Целый наркоманский арсенал был найден полицией у жителя Чадыр-Лунги (ФОТО)

Сотрудники Инспектората полиции города Чадыр-Лунга провели санкционированный обыск, направленный на выявление и предотвращение ряда правонарушений.

В ходе операции у 38-летнего местного жителя было обнаружено и изъято четыре полиэтиленовых пакета и один бумажный сверток с сухой растительной массой зеленного цвета со специфическим запахом, похожим на коноплю, а также самодельное приспособление для употребления конопли. Изъятая растительная масса была направлена в Центр технико-криминалистических и судебных экспертиз для проведения физико-химической экспертизы, по результатам которой решится вопрос о квалификации преступления и вины подозреваемого.

Управление полиции АТО Гагаузия призывает жителей Республики Молдова проявлять гражданскую ответственность и сообщать в полицию обо всех фактах незаконного выращивания и реализации наркотиков, а также обнаружение растений содержащих наркотические вещества.

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