Целое семейство нелегалов отправилось в Молдову на Радоницу без паспортов (ФОТО)

Целое семейство нелегалов отправилось в Молдову на Радоницу без паспортов (ФОТО)

Они были замечены органами правопорядка в 800 метрах от молдо-украинской пограничной линии.

Как сообщает пресс-служба пограничной полиции, трое граждан Молдовы и двое украинцев были задержаны вчера в пограничной зоне по направлению Паланка – Удобное. В ходе допроса было установлено, что трое жителей села Кочулия Кантемирского района – 62-летняя женщина и двое её детей 31 и 34 лет – долгое время проживали в Украине. Они вместе с двумя жителями села Монаши Белгород-Днестровского района 45 и 34 лет пересекли трансграничную зону, пройдя в обход контрольно-пропускного пункта. Скорее всего, семья хотела побывать на родине во время Радоницы, но оформление документов не входило в их планы.

Таким же образом они пытались попасть обратно в Украину, но стражи границы вовремя их обнаружили. В связи с нарушением сотрудники пограничной полиции составили протоколы о правонарушениях. На данный момент пятеро нарушителей находятся в восточно-региональном управлении.

Стоит отметить, что на пасхальные праздники на молдо-украинской границе были созданы 9 дополнительных пропускных пункта, которыми могли воспользоваться на основе внутренних паспортов жители ближайших к границе населённых пунктов.

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