Целебная лаборатория Молдовы

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19 мая санаторий «Кодру» отметит 60-летний юбилей

Полезный выбор

Санаторий «Кодру», расположенный близ села Хыржавка Каларашского района, гармонично вписался в живописные места, отмеченные божьей благодатью. Именно в этой зоне размещены четыре монастыря. Если между ними провести линии, они образуют крест. Монахи, как известно, душой чуют хорошие чистые земли.

Выбор монахов

Монастырь Хыржавка был основан более 250 лет назад. Уже тогда местные воды считались целебными. По словам монахов, они были способны возвращать здоровье и молодость. В 1953 году монастырь закрылся. Уже через год на его базе был открыт Дом отдыха «Молдова». В 1957 году здесь же была открыта первая республиканская бальнеологическая больница, где изначально лечились больные, страдающие заболеваниями суставов.

Монахи говорили, что человек с болезнями желудка должен прийти в монастырь, молиться и пить местную святую воду. Когда учёные разобрались в химическом составе минеральных источников, всё стало понятно. Вода оказалась щелочной. Это именно то, что требуется больным с гастритами, язвами желудка и другими болезнями, когда в желудке создаётся повышенная кислотная среда. После этого элементарного открытия данная вода, как целебная, была утверждена в Институте курортологии и физиотерапии в Одессе. Таким образом, 19 мая 1959 года было принято решение о создании санатория для лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Тогда он назывался «Советская Молдавия».

Через хаос – к возрождению

Директор и главный врач санатория «Кодру» Семён Давид вспоминает, что вначале использовалась только территория бывшего монастыря. Строительство нижнего комплекса началось в 1974 году. В 1978-м был сдан первый спальный корпус и пищеблок, в 1980-м – поликлиника, в 1982-м – второй спальный корпус, а в 1983 году – Дом культуры. С учётом монастырских помещений мощность санатория в летнее время составляла 750 коек. И все места были заняты.

Ответственную должность главного врача Семён Давид занял в январе 1995 года, до этого 10 лет заведовал поликлиникой здравницы. Именно на его долю пришёлся сложный этап восстановления санатория после хаоса, наступившего вследствие распада Союза.

В 2000 году, соблюдая принципы справедливости, санаторий вернул монахам собственность монастыря, поэтому число мест в нём сократилось. Это был сложный период. Санаторий был всесоюзным и в одночасье потерял основную часть своих клиентов, ведь в Молдове распространялось лишь 13% путёвок.

В 2003 году здравница была газифицирована и перешла на круглогодичную работу. Затем были построены очистные сооружения с превосходной системой очистки воды. Профсоюзы вложили деньги и в строительство современной экономичной котельной. Начался новый этап развития, стали расширяться методы лечения и спектр услуг.

Чудодейственный оазис

Семён Давид утверждает, что в этих местах природой создана уникальная лаборатория минеральных вод. Она готовит и предлагает для оздоровления людей гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые коктейли, похожие на известные в мире минеральные воды «Джермук» и «Ессентуки–17». Эту воду можно пить практически всем отдыхающим. Только нужно уточнить: когда и при какой температуре.

Такой редкий целебный ресурс позволил утвердить основой лечения кренотерапию – совокупность методов лечебного и профилактического применения минеральных вод. В сочетании с другими методами предлагается лечение следующих болезней:

болезни органов пищеварения (хронические гастриты, гепатиты, колиты, холециститы, панкреатиты, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни оперированного желудка, дискинезию желчных путей и желчного пузыря);

заболевания и последствия травм опорно-двигательного аппарата (артрозы, артриты, болезнь Бехтерева, подагру, остеохондрозы, ревматоидный артрит, сколиоз, полиартриты);

заболевания центральной и периферической нервной системы (радикулиты, полиневриты, неврозы), а также последствия нейроинфекционных заболеваний;

гинекологические заболевания, бесплодие, воспалительные заболевания половой сферы, спаечные процессы в малом тазу, дисфункцию яичников;

хронический простатит;

заболевания эндокринной системы, в частности с хорошими показателями лечится сахарный диабет 2-го типа.

Кроме того, хорошо поддаётся лечению пиелонефрит, цистит, заболевания лёгких. Здесь только одним воздухом можно лечиться. Совместные исследования Академии наук и Центра превентивной медицины показали, что воздух в ареале санатория в 20 раз чище, чем в столичном секторе Скулянка. Местный микроклимат сам по себе является лекарством.

В санатории есть бассейн, где пациенты занимаются лечебной физкультурой, водогрязелечебница, физиотерапевтическое отделение, ингаляторий, гинекологический кабинет, физиотерапевтическое отделение, кабинет кишечного орошения, массажные кабинеты, кабинеты подводного душа-массажа, функциональной диагностики и множество других услуг, которые помогут улучшить здоровье. Местные повара готовят великолепные блюда из экологически чистых продуктов. Обедают отдыхающие в двух просторных столовых ресторанного типа, клиенты выбирают блюда согласно меню заказов и рекомендаций врача.

Путь к юбилею

– Скоро наш санаторий отметит своё 60-летие. Для нас это не просто дата. Для многих наших сотрудников – это большая и очень важная часть жизненного пути. Его этапы были разными, но мы продолжаем развиваться, расти, совершенствоваться, – говорит Семён Давид. – В прошлом году совместно с Национальной конфедерацией профсоюзов Молдовы были сделаны капиталовложения в строительство новых современных лифтов. В течение трёх месяцев был проведён капитальный ремонт бювета минеральных вод, свой внешний вид изменило всё здание. И постоянные клиенты, которых в санатории немало, оценивая новый облик, были приятно удивлены. Капитальный ремонт был проведён и в подвальном помещении, скрытом от глаз отдыхающих. Но именно на невидимом ярусе целебная вода, поднимающаяся с 280-метровой глубины, приобретает необходимую для употребления температуру.

В санатории одновременно могут отдыхать 460 человек. Жилые корпуса отремонтированы, номера приобрели статус повышенной комфортности. Во всех номерах есть телевизоры со множеством каналов, хорошая мобильная связь и беспроводной интернет. Однако в настоящее время, опять же при поддержке профсоюза, ведётся строительство нового современного двухэтажного корпуса, где предусмотрены 52 одноместных номера. Сдать объект предполагается к концу года.

Книга как подарок

К юбилею санатория его работники отнеслись основательно. Они подготовили к изданию книгу-справочник с методическими рекомендациями по лечению заболеваний внутренних органов и костно-мышечной системы в санатории «Кодру». Над книгой работал весь коллектив, но больше всех главный врач и директор санатория Семён Давид и заведующий поликлиникой санатория Николай Мельник.

– В процессе разработки методических рекомендаций проводились консультации с ведущими специалистами кафедр Государственного университета медицины и фармакологии Молдовы, которые утвердили нашу работу, – поясняет Семён Давид. – Книга, которую мы подготовили к приближающейся годовщине, является отражением научной работы, проводимой в санатории. В дни юбилея мы планируем провести на нашей базе научно-практическую конференцию, где и пройдёт презентация книги.

Николай Мельник трудится в санатории «Кодру» с 1980 года. Он вспоминает, что научная работа стала проводиться на базе санатория, когда директором был незаурядный, активный человек Георгий Осояну, проявлявший интерес к науке. Именно тогда проходило доскональное исследование местной минеральной воды, изучалась эффективность шалфейных ванн для больных с опорно-двигательным аппаратом и многое другое.

– В процессе создания книги нам была необходима консультативная помощь наших столичных коллег, – говорит Николай Мельник. – К нам очень хорошо отнеслась и во многом помогла заведующая кафедрой ревматологии Государственного университета медицины и фармакологии им. Н. Тестемицану Лилиана Гроппа. Все вопросы по поводу лечения опорно-двигательного аппарата в условиях нашего санатория мы координировали с этой кафедрой. Также мы проводили консультации с профессором кафедры семейной медицины Григорием Биволом и со специалистами кафедры медицинской реабилитации, физиотерапии и мануальной терапии, в том числе с её руководителем, профессором Олегом Паскалом. Мы надеемся, что эта книга многим будет полезна. А эффект от лечения у нас очевиден. Например, к нам приезжают, опираясь на трость, больные с артрозами, а уезжая, оставляют нам эти палочки на память. Я собрал около 400 историй болезней на предмет исследования лечения хронического гепатита. Анализируя эффект нашей воды, мы пришли к общему выводу, что больные с вирусными гепатитами группы В очень хорошо поддаются лечению. Некоторые улучшения наблюдаются и при лечении гепатита С. Важно, чтобы Национальная компания медицинского страхования учитывала и эти аспекты.

Понятно, что за неделю пребывания в санатории желаемого результата в лечении не получить. Оптимальный срок, рассчитанный специалистами санаторно-курортного лечения, – 18 дней. Национальная касса социального страхования покупает для населения путёвки по профилю именно на этот период. Определённый эффект наблюдается и при 12-дневном санаторном лечении. Важно, чтобы приезжали пациенты, у которых на данный момент нет противопоказаний, нет острых воспалительных реакций. Эти аспекты тоже прописаны в книге-справочнике, которая скоро выйдет в свет.

Следует напомнить, что в здравницу приезжают с санаторно-курортной картой, где отражены все диагнозы и результаты анализов. В этом случае лечение назначается с первого дня пребывания в санатории. Если санаторно-курортная карта по каким-то причинам отсутствует, то все необходимые клинические и биохимические анализы можно провести прямо на месте – у нас работает оборудованная лаборатория. Есть кабинет УЗИ, рентген-кабинет. Главное, вовремя подумать о своём здоровье, собраться и поехать в места, которые смогут оздоровить не только ваше тело, но и душу.

КОММЕНТАРИЙ

Оздоравливающий тандем

Алиса Табырца, доктор медицинских наук, сотрудник кафедры медицинской реабилитации, физиотерапии и мануальной терапии Государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану:

– Наша кафедра успешно сотрудничает с санаторием «Кодру». Его врачи приезжают к нам на курсы повышения квалификации, мы обмениваемся информацией, приглашаем на плановые мероприятия, семинары. Когда в санатории появляются новые виды лечения, мы помогаем разрабатывать методики, уточняем показания и противопоказания для пациентов.

Один из результатов сотрудничества – книга-справочник по лечению ревматических заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта, которую подготовили работники санатория. Эта книга может быть полезна как для пациентов и отдыхающих санатория, так и для молодых врачей. Они могут узнать, как сочетать различные методики и каким именно пациентам будет очень полезно отдохнуть и получить санаторно-курортное лечение в санатории «Кодру».

В 60-летний юбилей хочу пожелать здоровья сотрудникам «Кодру» и всем людям, которые восстанавливали здоровье в этом санатории. Я желаю, чтобы наше общение стало многоуровневым, чтобы мы сотрудничали по всем направлениям – теоретическим и практическим. Мы всегда открыты для совместной работы. Удачи и процветания нашим коллегам!

В ТЕМУ

Сердце санатория – люди

Лилиана Гроппа, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой ревматологии Государственного университета медицины и фармакологии им. Н. Тестемицану, председатель Ассоциации ревматологов Республики Молдова:

– Санаторное лечение – одна из важных составляющих лечения ревматических заболеваний. С одной стороны, о санаторно-курортном лечении мы знаем много, с другой – давно глубоко не изучали специфику подобных лечебных учреждений внутри страны. Медицина развивается, всё меняется в лучшую сторону, расширились и методы лечения в санатории «Кодру». Для того чтобы правильно ориентировать наших пациентов, мы должны знать всё о возможностях такого важного в реабилитации больных звена, как санаторное лечение. И не только знать, но и координировать нашу совместную работу.

Книга, которую подготовили сотрудники санатория, основана на практическом материале, собранном за несколько лет. Подобная информация очень ценна, и в условиях работы кафедры её собрать невозможно. Каждое медицинское подразделение должно заниматься своей работой. Но важно, чтобы все действия были согласованными. От этого зависит качество жизни наших пациентов.

Лечебная база данного санатория – это вода, обладающая уникальными характеристиками, красивые места, чистый свежий воздух. Однако сердце каждого учреждения – это люди, работающие в нём. Нам всегда было приятно работать с этим прекрасным коллективом и непосредственно с главным врачом санатория Семёном Давид. Мы надеемся, что наше сотрудничество и далее будет оставаться продуктивным. Санаторий «Кодру» скоро отметит свой юбилей. Хочу пожелать всем его работникам здоровья и профессионального роста. И пусть будут здоровы все, кто хоть раз окунулся в чудодейственный оазис этих мест.

Желающие отдохнуть в санатории «Кодру» и получить свою порцию здоровья могут заказывать и бронировать номера по тел. +373 244 72232, тел/факс: +373 244 72234, е-mail: statiuneacodru@yahoo.соm

Наталья

Устюгова