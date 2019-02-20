Царь-морж. Эксперимент Порфирия Иванова длиною в жизнь

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Мистическая фигура в истории народной медицины России, Порфирий Иванов — основатель популярной в советское время оздоровительной системы «Детка» — был человеком неординарным. Даже биография его делится на 2 части: официальную и неофициальную.

Сторонники Иванова нередко называют его святым. И за такую слепую веру в своего учителя и активную поддержку его системы оздоровления их нередко называют едва ли не сектантами. Сам же Порфирий Иванов вряд ли может претендовать на звание святого, ведь начинал он с мелкого воровства. А после создал целый культ, адепты которого надеялись получить вечную жизнь.

Начало пути

Родился Иванов 20 февраля 1898 года. Он был пятым сыном среди девяти детей. В детстве мальчик был достаточно активным, но при этом обладал бурным нравом. Как отмечали его современники, он нередко участвовал в драках и даже зачастую бывал навеселе, несмотря на свой юный возраст. Окончив 4 класса школы, он отправился работать. Есть версия, что он еще и промышлял мелким воровством, получив звание первого вора на деревне.

Иванов обзавелся семьей и даже был в ней достаточно счастлив. Некоторые источники утверждают, что его постоянно терзала мысль о том, как оставить свой след в истории: он называл это «стать вожаком в историю». Затем он заболел, и тут с ним случилось прозрение. Он понял, что главное в жизни — это крепкое здоровье. И этому он собирался обучать своих последователей, которые хотели стать практически бессмертными.

Корнем его идеи стало то, что мало вылечиться: человек должен полностью поменять свою жизнь, т. к. болезнь — это наказание. А значит, надо исправиться, чтобы недуг не вернулся. Чтобы Порфирий Иванов захотел общаться с человеком и принял его, надо было соблюдать несложные на первый взгляд правила:

Купаться дважды в день: утром и вечером

Найти бедного человека и помочь ему

Обязательно здороваться с людьми

Не иметь вредных привычек типа курения или употребления алкоголя

Если кто-то не соблюдал эти «заповеди», Порфирий попросту не принимал этого человека. У всех его последователей вера должна была быть столь же крепкой, как и у него. Дошло до безумия. Его жена заболела, получив тяжелую травму. Она упала со стога сена во время его укладки. Порфирий, вместо того чтобы помочь жене, требовал, чтобы она попросила его о помощи, как все. Однако она никак не могла назвать своего мужа Учителем. Он отказался помогать, и в тот же год супруга скончалась.

Вся его жизнь проходила как большой эксперимент. Он решил отказаться от всех благ цивилизации, которые на тот момент существовали, начал снимать одежду, меньше есть и избавляться от комфорта. Он передвигался без обуви даже зимой. Знахарь считал, что природа всегда поможет. «Я прошу, я умоляю всех людей: становись и занимай свое место в природе. Оно никем не занято и не покупается ни за какие деньги, а только собственными делами и трудом в природе себе на благо, чтобы тебе было легко», — писал он.

Когда Иванов оказался на оккупированных немцами территориях, он привлек их внимание своим нестандартным видом. Сам Порфирий рассказывал, что они испытывали его на прочность: обливали водой, раздетого усаживали на мотоцикл и возили, закапывали в снег. При этом глобально его не трогали. Есть версия, что немецкими военачальниками даже был подписан приказ, чтобы Иванова не трогали как человека, представляющего интерес для науки.

Порфирий Иванов сформировал полноценную философию здоровья, которая нашла большое количество последователей.

Рождение системы «Детка»

Результатом врачебной деятельности Иванова стала система «Детка». Что интересно, ничего общего с работой с детьми она не имеет. Просто свод правил своей жизни Порфирий Иванов записывал в тетрадях под пометкой «Детка». Это целостная система, где каждый ее элемент содержит оздоровительные и восстановительные свойства. При этом адепты учения не советуют налегать на отдельные пункты, отдавая предпочтение соблюдению всех правил. Главной целью «Детки» называют физическое и духовное развитие.

Основные положения системы Иванова не так сложны, как кажутся. По «Детке» следует:

Дважды купаться в холодной природной воде: в качестве источника подходят озера, речки или даже душ. Обязательны контрастные обливания в конце процедуры. После купания следует выходить босиком на природу, вставать на землю или снег и стоять так пару минут. В это время следует глубоко дышать свежим воздухом и мысленно желать людям здоровья и счастья. Исключить вредные привычки. Стараться обходиться без еды и воды хотя бы один раз в неделю: например, с 18-20 часов пятницы до 12 часов воскресенья. Если такой промежуток выдержать сложно, можно попрактиковать сухое голодание на сутки. Любить окружающую природу, заботиться о ней и не загрязнять. Здороваться со всеми, особенно если люди пожилые. Помогать людям, особенно бедным, больным и обиженным. Причем делать это надо с радостью, отзываясь на нужду сердцем. Победить в себе жадность, лень, самодовольство, лицемерие и гордость. Освободить свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях и смерти.

Последователи такой системы должны были делиться ей с окружающими и передавать опыт. Как отмечают специалисты, ничего принципиально нового в такой системе нет, ведь веками люди знали о пользе обливаний, вреде табака и алкоголя. Аутотренинги и вежливость тоже лишними не бывают, позволяя человеку улучшать качество своего духовного мира и выглядеть более воспитанным. При этом адепты «Детки» уверены, что если соблюдать такую систему в комплексе, не довольствуясь лишь выполнением некоторых пунктов, то можно справиться даже с хроническими заболеваниями и такими тяжелейшими патологиями, как онкология. Даже современные врачи зачастую положительно оценивают программу Иванова. «Это хорошая система закаливания. Я за, если не налегать. Плюс он за позитивное мышление. Это тоже хорошо, изначально настраивает на успех. Насчет голодания вопрос сложнее. Лучше перед тем, как практиковать его, обсудить с врачом: кому можно, каким образом проводить и т. д. Но если нет желудочно-кишечных заболеваний, то почему бы и нет», — говорит врач-иммунолог Анна Шуляева.

«Этот метод имеет свои плюсы и минусы. Положительные эмоции и мысли, гармоничные отношения с окружающими благоприятно сказываются на здоровье человека. О вреде курения и злоупотребления алкоголем известно всем. Но голодание противопоказано при многих заболеваниях и может нанести вред здоровью. Закаливание также требует грамотного подхода и имеет ряд ограничений» — отмечает врач-терапевт МКНЦ им.А.С.Логинова, гастроэнтеролог Анна Акопова.

«Жизнь человека зависит от природы. Во время рождения он был облит водой, вытолкнут воздухом и принят землей. Человек не захотел жить в природе, в окружении воздуха, воды и земли, а начал создавать искусственные условия для своей жизни… Проходит время, и оказывается, что уход от природы к тепличной жизни приводит ко многим заболеваниям, в том числе и к раку. А жизнь человеческая начиналась не в тепле и без комфорта, в тяжелых условиях и наедине с природой. Люди живут, а вот что надо делать для того, чтобы победить всех внешних и внутренних „врагов“, никто не знает. Болезни подкрадываются тихо и незаметно, но сильно действуют на организм, и избавиться от них очень трудно или невозможно», — считал Иванов.

Он хотел добиться бессмертия тела. Однако тщательно выверенная система в его же случае дала сбой: Иванов скончался в возрасте 85 лет. Причина смерти не установлена, т. к. вскрытия не было, а к врачам Порфирий Иванов принципиально не обращался.