C завтрашнего дня в Глодянах вводят карантин

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С 08:00 завтрашнего дня в Глодянах вводят режим карантина. Об этом в рамках брифинга заявил премьер-министр Ион Кику.

Таким образом, на карантине будут находиться 5 населённых пунктов Молдовы: муниципий Сороки, город Штефан-Водэ, сёла Карахасань и Талмаза Штефан-Водского района и город Глодяны. На данный момент там зарегистрированы 99 случаев заболевания COVID-19, это четвертое место после Кишинева, Штефан-Водэ и Сорок.

Премьер добавил, что ситуация в последних двух улучшается, а количество новых случаев коронавируса колеблется от 0 до нескольких. С введением карантинного режима в Глодянах власти также надеются на лучший контроль за распространением инфекции.

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