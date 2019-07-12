C 1 июля 2020 года налоговая накладная в электронном виде будет обязательной

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Налоговая накладная в электронном виде при операциях по закупкам будет обязательной с 1 июля 2020 года. Соответствующий законопроект был одобрен сегодня парламентом в первом чтении.

Ввод данных законодательных положений отсрочен на год по техническим и финансовым причинам. В частности, на пленарном заседании председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Игорь Мунтяну отметил, что для внедрения положений необходимо приобрести соответствующее программное обеспечение, пишет moldpres.md.

Он добавил, что если ввод электронной накладной не был бы отсрочен, это замедлило бы процесс поставок пищевых продуктов в детские сады, школы и больницы. Кроме того, ввод электронных накладных предполагает применение электронной подписи, быстрый обмен данными и рост объема информации, что связано с дополнительными разработками и квалифицированным персоналом.