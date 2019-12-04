Бывшую сотрудницу НАБПП осудили на 10 лет за нанесение ущерба в 2 млн леев

0

Прокуратура Единец объявила о вынесении судом приговора 61-летней обвиняемой в виде лишения свободы на 10 лет за нанесение ущерба НАБПП на более чем 2 млн леев.

Бывшая государственная служащая была назначена на руководящий пост в бухгалтерию Национального агентства по безопасности пищевых продуктов в Единец. С 2013 года она ежегодно незаконно выводила сотни тысяч леев, которые должны были поступать в пользу государства. Нарушения были выявлены в 2018 году, после чего руководство организации инициировало дополнительные проверки.

Приговор был вынесен в отсутствие подсудимой, которая на момент принятия решения судом находилась в больнице. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил взыскать с подсудимой сумму в размере более 2 миллионов леев. Ранее по требованию прокуратуры был наложен арест на принадлежащую ей недвижимость, что позволило вернуть государству более 45 000 леев.