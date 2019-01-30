Бывший зэк организовал “бизнес” в судебной системе: он получал деньги за мягкие приговоры и досрочные освобождения

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Более мягкие приговоры и досрочные освобождения – это было «бизнесом» группы людей, которые обещали заключённым избежать наказаний в пенитенциарных учреждениях, а за свои «услуги» брали тысячи евро. Сведения дошли до НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры, которые начали расследовать преступную схему.

Согласно материалам дела, главой группировки оказался бывший заключённый, который пользуясь авторитетом среди осужденных, обещал им, что повлияет на чиновников судебной системы и поможет таким образом вынести нужные им приговоры и досрочно освободиться. В одном из случаев подозреваемый потребовал и получил 4 600 евро за то, чтобы повлиять на судью и добиться преждевременного освобождения из тюрьмы. Таким образом, одна часть денег была получена посредством банковского перевода, а вторая – через доверенное лицо.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, в этом же деле оказался замешанным и глава отдела одного из пенитенциаров, который встречался с подозреваемым на территории автозаправочной станции. Во время беседы сотрудник тюрьмы пообещал обвиняемому, что может повлиять на членов Комиссии пенитенциаров и убедить включить в список претендентов на досрочное освобождение ряд заключённых .

В другом случае организатор потребовал около 2 000 евро у сестры заключённого, сумму эту он получил во время встречи, которая случилась осенью 2018 года на территории автовокзала Оргеева. Эти денежные средства предназначались для различных чиновников, которые в итоге должны были принять решения в пользу заключенного.

Сегодня, 30 января, сотрудники НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры провели обыски по местам жительства некоторых подозреваемых, в их автомобилях, а также на территории одного из пенитенциаров. В результате этого 5 человек были доставлены в НАЦ. Среди задержанных – начальник отдела одного из пенитенциаров, два бывших заключённых, родственник одного осужденного, а также бизнесмен. По факту активной и пассивной коррупции, а также извлечении выгоды из влияния возбуждены уголовные дела. Подозреваемые будут помещены в изолятор на 72 часа.