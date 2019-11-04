Бывший сотрудник экологической инспекции приговорён к 5 годам заключения за взятку

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила сегодня о вынесении Апелляционной палатой Кишинева приговора в отношении заместителя начальника Государственной экологической инспекции. Обвиняемого в коррупционных правонарушениях приговорили к наказанию в виде лишения свободы на 5 лет.

Бывший госслужащий вымогал 25 000 леев у представителя экономического агента в обмен на освобождение от проведения экологического аудита. Чиновник был арестован 16 апреля 2014 года.

В дополнение к тюремному сроку правоохранители конфисковали те самые 25 000 леев, которые обвиняемый получил в качестве взятки. Судьи также наложили на нарушителя штраф в размере 300 000 леев с лишением права занимать государственные должности сроком на 8 лет.